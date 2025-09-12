Скидки
Яруллин, Князев и Кателевский приняли участие в строительстве беседки в казанском парке

Хоккеисты «Ак Барса» Альберт Яруллин, Артемий Князев и Дмитрий Кателевский приняли участие в монтаже исторической беседки в Фуксовском саду в Казани.

Игроки команды стали участниками акции «Том Сойер Фест – Казань» — фестиваля восстановления исторической среды при поддержке архитекторов и местных предприятий. Работы проходят в несколько этапов силами волонтёров из числа жителей Казани.

Спортсмены принимали участие в установке столбов несущей конструкции беседки и элементов ограждения. Беседка воссоздаётся по архивным фотографиям начала XX века. Оригинальная беседка была построена в 1896 году, в честь 50-летия учёного Карла Фукса.

