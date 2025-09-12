Скидки
Форвард Михаил Мальцев подписал новый контракт со «Спартаком»

«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Михаилом Мальцевым, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение действует до 31 мая 2027 года. Предыдущий контракт был рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Желаем нашему разностороннему форварду отличной игры, новых результативных свершений и ещё больше побед на радость всем болельщикам московского «Спартака», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

27-летний форвард выступает за «Спартак» с сезона-2023/2024. Всего Михаил провёл за красно-белых 108 матчей, в которых заработал 55 (22+33) очков. Ранее в КХЛ Мальцев играл за санкт-петербургский СКА, а в Национальной хоккейной лиге выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш».

