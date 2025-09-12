Скидки
Главная Хоккей Новости

Тамбиев — о поражении от «Сибири»: жаловаться не люблю, но график у нас сложный

Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Старков, Гутик) – 34:56 (5x5)     1:1 Яковлев (Жуков) – 46:35 (5x5)     2:1 Ткачёв – 65:00    

«Доволен своей командой, график у нас сложный. Жаловаться не люблю, но сложно. Не катались, не раскатывались – не было даже времени на это. С корабля на бал. Ребята сражались, молодцы. Были хорошие шансы победить, однако немножко не хватило в концовке реализации. Буллитная серия сложилась в пользу соперника», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Следующий матч «Адмирал» проведёт также с «Сибирью» во Владивостоке. Игра состоится в понедельник, 15 сентября.

«Сибирь» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Адмирал» в серии буллитов
