«Хуже было бы, если бы моментов не было». Тамбиев — об одной шайбе «Адмирала» за два матча
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения от «Сибири» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги объяснил неудовлетворительную реализацию в двух последних встречах. Напомним, команда из Владивостока отметилась лишь одной шайбой в двух играх.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Старков, Гутик) – 34:56 (5x5) 1:1 Яковлев (Жуков) – 46:35 (5x5) 2:1 Ткачёв – 65:00
— С чем свяжете неудовлетворительную реализацию в двух последних матчах?
— Сложно сказать. Главное, что моменты есть, реализация придёт. Начало чемпионата, у ребят нервозность сказывается. Мы довольны, что есть моменты. Хуже было бы, если бы их не было, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
