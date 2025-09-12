«Хуже было бы, если бы моментов не было». Тамбиев — об одной шайбе «Адмирала» за два матча

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения от «Сибири» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги объяснил неудовлетворительную реализацию в двух последних встречах. Напомним, команда из Владивостока отметилась лишь одной шайбой в двух играх.

— С чем свяжете неудовлетворительную реализацию в двух последних матчах?

— Сложно сказать. Главное, что моменты есть, реализация придёт. Начало чемпионата, у ребят нервозность сказывается. Мы довольны, что есть моменты. Хуже было бы, если бы их не было, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.