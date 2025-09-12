«Забитый гол позволил раскрепоститься». Главный тренер «Сибири» — о победе над «Адмиралом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о победе над «Адмиралом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Спасибо огромное команде, было очень приятно получить лучшего игрока матча (смеётся). Есть традиция такая. Тяжёлый матч, есть ещё над чем работать. Не сработало большинство, хотя соперник позволял, удалялся. Были хорошие моменты, но реализацию надо улучшать. Где-то упростили ситуацию, глаза закрыли – гол. Хорошую трудовую шайбу забили, она была необходима команде. Она позволила раскрепоститься, была хорошая скамейка, лавка. Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали на протяжении всего матча», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.