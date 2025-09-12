Главный тренер «Сибири»: хотелось бы, чтобы наши лидеры брали ответственность за результат

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после победы над «Адмиралом» (2:1 Б) объяснил решение выпустить на серию буллитов форварда Никиту Сошникова.

— Выпустили на буллиты Сошникова, у которого неудачно складывался матч. Хотели поддержать его?

— Никита неплохо исполняет этот элемент, пробовали его ещё по ходу предсезонки. Не только у него не идёт. Хотелось бы, конечно, чтобы наши лидеры брали ответственность за результат, который необходим хорошей команде. Это со временем придёт. Хотелось, конечно, и поддержать Никиту, он забил хороший буллит, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.