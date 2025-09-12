Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень радостно». Защитник «Сибири» — о первой победе в сезоне

«Очень радостно». Защитник «Сибири» — о первой победе в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров поделился эмоциями после первой победы команды в сезоне. Клуб из Новосибирска обыграл «Адмирал» в серии буллитов со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Старков, Гутик) – 34:56 (5x5)     1:1 Яковлев (Жуков) – 46:35 (5x5)     2:1 Ткачёв – 65:00    

— Какие эмоции от первой победы?
— Очень радостно, наконец-то выиграли. Главное, продолжать и не расслабляться.

— Почему во втором периоде игра стала более вязкой?
— Во втором периоде больше контратак, поэтому игра так и пошла. Строились в средней зоне. Как результат – их проведённая атака во время гола.

— Проблема игры во втором периоде осталась с прошлого сезона?
— На самом деле, нет. Думаю, что это воля случая, что мы пропустили во втором периоде. Надеюсь, не войдёт это в привычку.

— Голевые моменты даются тяжело. Почему?
— Это начало сезона, где-то шайба не идёт. Нужно забить «мусорный» гол, реализация пойдёт вверх, — сказал Ахияров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Адмирал» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android