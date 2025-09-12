«Очень радостно». Защитник «Сибири» — о первой победе в сезоне

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров поделился эмоциями после первой победы команды в сезоне. Клуб из Новосибирска обыграл «Адмирал» в серии буллитов со счётом 2:1.

— Какие эмоции от первой победы?

— Очень радостно, наконец-то выиграли. Главное, продолжать и не расслабляться.

— Почему во втором периоде игра стала более вязкой?

— Во втором периоде больше контратак, поэтому игра так и пошла. Строились в средней зоне. Как результат – их проведённая атака во время гола.

— Проблема игры во втором периоде осталась с прошлого сезона?

— На самом деле, нет. Думаю, что это воля случая, что мы пропустили во втором периоде. Надеюсь, не войдёт это в привычку.

— Голевые моменты даются тяжело. Почему?

— Это начало сезона, где-то шайба не идёт. Нужно забить «мусорный» гол, реализация пойдёт вверх, — сказал Ахияров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.