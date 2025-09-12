Скидки
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Автомобилист, результат матча 12 сентября 2025 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» уверенно обыграл «Салават Юлаев» и одержал вторую победу подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 сентября, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Денежкин) – 01:52 (5x5)     0:2 Мэйсек – 06:46 (5x5)     0:3 Да Коста (Буше, Блэкер) – 23:14 (5x5)     1:3 Ян (Кузнецов, Сучков) – 45:43 (5x5)     1:4 Буше (Горбунов, Да Коста) – 49:54 (5x5)    

В составе хозяев отличился Денис Ян. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Семён Кизимов, Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Рид Буше.

Таким образом, команда из Екатеринбурга одержала вторую победу подряд на старте сезона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
