Голкипер «Трактора» Дриджер: жизнь в России очень доступна по цене, особенно в Челябинске

Вратарь челябинского «Трактора» Крис Дриджер высказался о стоимости жизни в Челябинске и России в целом.

— Как вашей жене Россия и Челябинск?

— Моя жена родом из Финляндии, это совсем недалеко от того же Санкт-Петербурга. Так что для неё это не такой сильный контраст, скорее для меня. Но ей нравится. Сейчас она беременна, поэтому не слишком активна, но ей всё нравится. У неё есть любимая кофейня, куда она ходит. Хорошие рестораны — в Челябинске есть несколько действительно достойных мест. К тому же жизнь в России, особенно в Челябинске, очень доступна по цене, и это нам тоже нравится, — приводит слова Дриджера «ВсеПроСпорт».

Голкипер дебютировал в НХЛ за «Оттаву Сенаторз» в сезоне-2014/2015, проведя один матч. Бо́льшую часть сезона выступал в ECHL за «Эвансвиль Айсмэн». Через несколько лет права на вратаря были обменяны во «Флориду Пантерз», где в сезоне-2019/2020 Крис сыграл 12 матчей, в которых отразил 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,05. С 2021-го являлся игроком «Сиэтл Кракен», в системе которого выступал в течение пары лет.