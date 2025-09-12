Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев одержал 100-ю победу в КХЛ

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев одержал 100-ю победу в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба КХЛ. Сегодня, 12 сентября, новосибирская команда обыграла «Адмирал» в серии буллитов со счётом 2:1.

Ранее 49-летний специалист тренировал «Спартак» и хабаровский «Амур». Этот матч стал 224-м в КХЛ для Епанчинцева в качестве тренера. Отметим, что на счету главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева на данный момент 99 побед в Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, следующую встречу «Сибирь» проведёт также с клубом из Владивостока на выезде. Игра состоится в понедельник, 15 сентября.