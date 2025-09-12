Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Недостаточную цену мы заплатили, чтобы победить. Мало было прямых атак, не полезли туда, где могли бы получить шишки.

– Можно ли сказать, что не угадали сегодня со стартовым вратарём?

– Могу сказать, что там удачно залетела шайба.

– Первый домашний матч, полная арена. Может, ребята немного перегорели?

– Да, сегодня потрясающая атмосфера, болельщики нас поддерживали, верили в нас. Спасибо им за это. Но мы должны играть по-другому, — приводит слова Козлова пресс-служба клуба.