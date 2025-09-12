Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Денежкин) – 01:52 (5x5) 0:2 Мэйсек – 06:46 (5x5) 0:3 Да Коста (Буше, Блэкер) – 23:14 (5x5) 1:3 Ян (Кузнецов, Сучков) – 45:43 (5x5) 1:4 Буше (Горбунов, Да Коста) – 49:54 (5x5)
– Недостаточную цену мы заплатили, чтобы победить. Мало было прямых атак, не полезли туда, где могли бы получить шишки.
– Можно ли сказать, что не угадали сегодня со стартовым вратарём?
– Могу сказать, что там удачно залетела шайба.
– Первый домашний матч, полная арена. Может, ребята немного перегорели?
– Да, сегодня потрясающая атмосфера, болельщики нас поддерживали, верили в нас. Спасибо им за это. Но мы должны играть по-другому, — приводит слова Козлова пресс-служба клуба.
Комментарии
