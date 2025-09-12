«Мы не играли в свой хоккей». Форвард «Салавата Юлаева» Ян — об 1:4 от «Автомобилиста»

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (1:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Первая игра дома, и чувствуется, как эта энергетика подталкивает всю игру. К сожалению, сегодня неудачный результат, но это начало сезона. Мы сделаем выводы и будем готовиться дальше.

– По статистике команда не уступала сопернику, а в бросках и вовсе превосходила. Что в итоге стало ключевым фактором сегодня?

– Мы не играли в свой хоккей, уступали сопернику в борьбе. Необходимо улучшать этот компонент.

– Вам удалось забросить шайбу, насколько этот гол мог помочь вернуться в игру?

– Если бы забили чуть раньше, то да. У соперника был уже крупный голевой запас.

– Следующий матч – снова с «Автомобилистом». Насколько сегодняшний результат станет дополнительной мотивацией?

– Конечно, это будет большой мотивацией. В первую очередь мы должны доказать самим себе, и, конечно же, не хочется проигрывать два раза подряд, — приводит слова Яна пресс-служба «Салавата Юлаева».