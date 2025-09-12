Скидки
Главная Хоккей Новости

«Мы не играли в свой хоккей». Форвард «Салавата Юлаева» Ян — об 1:4 от «Автомобилиста»

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (1:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Денежкин) – 01:52 (5x5)     0:2 Мэйсек – 06:46 (5x5)     0:3 Да Коста (Буше, Блэкер) – 23:14 (5x5)     1:3 Ян (Кузнецов, Сучков) – 45:43 (5x5)     1:4 Буше (Горбунов, Да Коста) – 49:54 (5x5)    

– Первая игра дома, и чувствуется, как эта энергетика подталкивает всю игру. К сожалению, сегодня неудачный результат, но это начало сезона. Мы сделаем выводы и будем готовиться дальше.

– По статистике команда не уступала сопернику, а в бросках и вовсе превосходила. Что в итоге стало ключевым фактором сегодня?
– Мы не играли в свой хоккей, уступали сопернику в борьбе. Необходимо улучшать этот компонент.

– Вам удалось забросить шайбу, насколько этот гол мог помочь вернуться в игру?
– Если бы забили чуть раньше, то да. У соперника был уже крупный голевой запас.

– Следующий матч – снова с «Автомобилистом». Насколько сегодняшний результат станет дополнительной мотивацией?
– Конечно, это будет большой мотивацией. В первую очередь мы должны доказать самим себе, и, конечно же, не хочется проигрывать два раза подряд, — приводит слова Яна пресс-служба «Салавата Юлаева».

