Главная Хоккей Новости

Плющев ответил, от чего будет зависеть результативность Ливо в «Тракторе»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об адаптации нападающего Джоша Ливо в «Тракторе». Напомним, 32-летний форвард перешёл в челябинский клуб после решения «Салавата Юлаева» расторгнуть с игроком контракт.

«Насколько я понимаю, руководители «Трактора» надеются на то, что Ливо будет показывать тот хоккей, который он демонстрировал в «Салавате», а может, и больше. Но тут другой момент, как тренерский штаб будет использовать его, с кем он будет играть и каких партнёров по звену ему подберут», – приводит слова Плющева Vprognoze.

По итогам сезона-2024/2025 Ливо стал лучшим снайпером, бомбардиром, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и вошёл в символическую сборную.

