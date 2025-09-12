Скидки
Торпедо — Лада, результат матча 12 сентября 2025 года, счет 4:3, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» одержало третью победу кряду, переиграв «Ладу»
Сегодня, 12 сентября, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Кугрышев (Чивилёв, Белоусов) – 03:06 (5x5)     1:1 Абрамов (Нарделла, Рожков) – 10:44 (5x4)     1:2 Дюфур (Савчик) – 31:31 (5x5)     2:2 Гончарук – 35:35 (5x4)     3:2 Гончарук (Нарделла, Alexei Kruchinin) – 43:41 (5x5)     4:2 Соколов (Абрамов, Фирстов) – 56:14 (5x5)     4:3 Савчук (Коттон, Чивилёв) – 59:51 (6x5)    

На четвёртой минуте нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев забил первый гол в матче. На 11-й минуте форвард «Торпедо» Михаил Абрамов сравнял счёт. На 32-й минуте нападающий Уильям Дюфур вывел гостей вперёд. На 36-й минуте форвард Сергей Гончарук восстановил равенство в счёте. На 44-й минуте Гончарук оформил дубль. На 57-й минуте нападающий Егор Соколов забил четвёртый гол в ворота «Лады». В концовке встречи форвард тольяттинского клуба Райли Савчук отыграл одну шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Ранее «Торпедо» одержало две победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3) и СКА (3:2 ОТ). На счету «Лады» была одна победа над «Автомобилистом» (4:3).

