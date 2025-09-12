ЦСКА всухую проиграл «Сочи» в гостевом матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 12 сентября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 2:0.

На 39-й минуте нападающий Даниил Сероух забил первый гол и вывел «Сочи» вперёд. В концовке встречи форвард Уилл Биттен забросил вторую шайбу в ворота армейцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Ранее «Сочи» потерпел одно поражение от «Спартака» (3:4) и одержал одну победу над московским «Динамо» (3:2 Б). На счету ЦСКА были две победы над бело-голубыми (6:2) и «Адмиралом» (1:0).

В следующем матче южный клуб примет челябинский «Трактор». ЦСКА на выезде сыграет с «Северсталью». Обе встречи пройдут 14 сентября.