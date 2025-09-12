Скидки
Главная Хоккей Новости

Сочи — ЦСКА, результат матча 12 сентября 2025 года, счет 2:0, КХЛ 2025/2026

ЦСКА всухую проиграл «Сочи» в гостевом матче
Сегодня, 12 сентября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Сероух (Малышев, Березин) – 38:21 (5x5)     2:0 Биттен (Джозефс) – 59:19 (en)    

На 39-й минуте нападающий Даниил Сероух забил первый гол и вывел «Сочи» вперёд. В концовке встречи форвард Уилл Биттен забросил вторую шайбу в ворота армейцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Ранее «Сочи» потерпел одно поражение от «Спартака» (3:4) и одержал одну победу над московским «Динамо» (3:2 Б). На счету ЦСКА были две победы над бело-голубыми (6:2) и «Адмиралом» (1:0).

В следующем матче южный клуб примет челябинский «Трактор». ЦСКА на выезде сыграет с «Северсталью». Обе встречи пройдут 14 сентября.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
