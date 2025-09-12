«Шанхайские Драконы» нанесли «Локомотиву» первое поражение в сезоне

Сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

На седьмой минуте нападающий «Локомотива» Александр Полунин забросил первую шайбу в матче. На 29-й минуте форвард «Драконов» Райан Спунер сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Райли Саттер вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте Макс Эллис забил третий гол в ворота железнодорожников. На 58-й минуте Дойл Сомерби установил окончательный счёт — 4:1.

Ранее «Драконы» одержали одну победу над СКА (7:4) и потерепели одно поражение от «Адмирала» (3:4 Б). На счету «Локомотива» было две победы над «Трактором» (2:1 Б) и «Северсталью» (4:1).