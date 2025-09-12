Скидки
Хоккей Новости

Шанхайские Драконы — Локомотив, результат матча 12 сентября 2025 года, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Шанхайские Драконы» нанесли «Локомотиву» первое поражение в сезоне
Сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 06:11 (5x5)     1:1 Спунер (Меркли, Душак) – 28:31 (5x5)     2:1 Саттер (Фу, Валенцов) – 41:39 (5x5)     3:1 Эллис (Кузнецов, Райлли) – 55:28 (5x5)     4:1 Сомерби (Райлли) – 57:30 (en)    

На седьмой минуте нападающий «Локомотива» Александр Полунин забросил первую шайбу в матче. На 29-й минуте форвард «Драконов» Райан Спунер сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Райли Саттер вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте Макс Эллис забил третий гол в ворота железнодорожников. На 58-й минуте Дойл Сомерби установил окончательный счёт — 4:1.

Ранее «Драконы» одержали одну победу над СКА (7:4) и потерепели одно поражение от «Адмирала» (3:4 Б). На счету «Локомотива» было две победы над «Трактором» (2:1 Б) и «Северсталью» (4:1).

