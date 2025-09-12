«Сочи» установил клубный рекорд посещаемости в КХЛ, на игре с ЦСКА побывал 12 001 зритель
На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА присутствовал 12 001 зритель. Как сообщает пресс-служба южной команды, это клубный рекорд посещаемости в КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Сероух (Малышев, Березин) – 38:21 (5x5) 2:0 Биттен (Джозефс) – 59:19 (en)
«На первом домашнем матче «Сочи» сегодня установлен новый клубный рекорд посещаемости – за игрой с ЦСКА прямо сейчас с трибун дворца спорта «Большой» следит 12 001 болельщик. Это солдаут, дамы и господа! Предыдущий рекорд был установлен 4 января 2020 года, когда в «Большом» и тоже на матче с ЦСКА собрались 11 786 зрителей. Спасибо всем за рекорд и сумасшедшую атмосферу!» – говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.
