Хоккей

М. Анисин: был поражён количеством зрителей на матче «Сочи» — ЦСКА

М. Анисин: был поражён количеством зрителей на матче «Сочи» — ЦСКА
Бывший игрок «Сочи», обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин прокомментировал итоги встречи «Сочи» — ЦСКА (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Сероух (Малышев, Березин) – 38:21 (5x5)     2:0 Биттен (Джозефс) – 59:19 (en)    

«Сегодня смотрел матч «Сочи» — ЦСКА. Всё-таки южный клуб — не чужой для меня, я играл в нём два сезона. Был поражён количеством зрителей. Столько на «Сочи» не собиралось никогда — это точно рекорд клуба! Руководство команды, работники — большие молодцы, что смогли сделать людям такой праздник. Ну и команда не подвела на старте сезона. Я сразу сказал, что Владимир Васильевич Крикунов пришёл в клуб не проигрывать, а добиваться результата. Он никогда не смирится с ролью аутсайдера. «Динамо», ЦСКА — для его команд нет авторитетов», — сказал Анисин «Чемпионату».

