Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги игры с «Салаватом Юлаевым» (4:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«В третий город приезжаем на открытие сезона, сейчас ещё вернёмся домой, где будем в четвёртый раз открывать чемпионат (улыбается). Поздравляю уфимских болельщиков с началом сезона! Очень приятно играть при такой атмосфере, полных трибунах!

Что касается игры, то «Салават Юлаев», возможно, где-то был посвежее – хорошее движение у соперника было. Мы грамотно сыграли, реализовали свои моменты. Вовка Галкин подчищал за нами, сыграл хороший матч. Парни вкладывались в каждый момент. Что не получалось, нивелировалось игрой в обороне, ловили шайбу на себя. Основное – в перерыве между вторым и третьим переговорили с командой. Немножко не понравилось то, что у нас были долгие смены.

Как оцениваю дебют Юдина? В предсезонке его не было, сегодня первая игра. Парень старается – это видно, через матчи войдёт. В дальнейшем будет добавлять. У него есть опыт игры за сборную России, он выигрывал кубки, надеемся на него. Почему поменял местами Да Косту и Шарова? Так бывает. В Казани было отдано много эмоций: и голы там хорошие забили, и драки были. Такая победа над сильным соперником забирает эмоции, поэтому мы и поменяли тройки», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.