Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил победу над «Салаватом Юлаевым»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги игры с «Салаватом Юлаевым» (4:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Денежкин) – 01:52 (5x5)     0:2 Мэйсек – 06:46 (5x5)     0:3 Да Коста (Буше, Блэкер) – 23:14 (5x5)     1:3 Ян (Кузнецов, Сучков) – 45:43 (5x5)     1:4 Буше (Горбунов, Да Коста) – 49:54 (5x5)    

«В третий город приезжаем на открытие сезона, сейчас ещё вернёмся домой, где будем в четвёртый раз открывать чемпионат (улыбается). Поздравляю уфимских болельщиков с началом сезона! Очень приятно играть при такой атмосфере, полных трибунах!

Что касается игры, то «Салават Юлаев», возможно, где-то был посвежее – хорошее движение у соперника было. Мы грамотно сыграли, реализовали свои моменты. Вовка Галкин подчищал за нами, сыграл хороший матч. Парни вкладывались в каждый момент. Что не получалось, нивелировалось игрой в обороне, ловили шайбу на себя. Основное – в перерыве между вторым и третьим переговорили с командой. Немножко не понравилось то, что у нас были долгие смены.

Как оцениваю дебют Юдина? В предсезонке его не было, сегодня первая игра. Парень старается – это видно, через матчи войдёт. В дальнейшем будет добавлять. У него есть опыт игры за сборную России, он выигрывал кубки, надеемся на него. Почему поменял местами Да Косту и Шарова? Так бывает. В Казани было отдано много эмоций: и голы там хорошие забили, и драки были. Такая победа над сильным соперником забирает эмоции, поэтому мы и поменяли тройки», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

Материалы по теме
«Автомобилист» уверенно обыграл «Салават Юлаев» и одержал вторую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android