Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива» Хартли прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов»

Главный тренер «Локомотива» Хартли прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 06:11 (5x5)     1:1 Спунер (Меркли, Душак) – 28:31 (5x5)     2:1 Саттер (Фу, Валенцов) – 41:39 (5x5)     3:1 Эллис (Кузнецов, Райлли) – 55:28 (5x5)     4:1 Сомерби (Райлли) – 57:30 (en)    

– Поздравляю «Шанхай», они заслужили победу. У нас были хорошие моменты. В первом периоде мы могли увеличивать преимущество, но не смогли. Когда оппонент готов сражаться, а ты не увеличиваешь преимущество, ты играешь с огнём. Они сравняли счёт, вышли вперёд в третьем периоде. После этого мы не создали ничего.

– Не были готовы к такому сопротивлению в третьем периоде?
– Я поздравил «Шанхай», потому что в третьем периоде они были лучше нас, играли просто. Мы не создали ничего, у нас не было скорости. А соперник нашёл ответ на все наши атаки. Мы пытаемся бросать чаще, однако пока не пришли к этому.

– Приходилось ли успокаивать команду в первом перерыве, было много удалений?
– Да, было много удалений, но там были подножки. Это не проблема дисциплины, игроки слишком увлекались ходом матча. Мы будем улучшать этот аспект, однако я бы не назвал это недисциплинированностью, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Шанхайские Драконы» нанесли «Локомотиву» первое поражение в сезоне
