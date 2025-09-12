Главный тренер «Локомотива» Хартли прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Поздравляю «Шанхай», они заслужили победу. У нас были хорошие моменты. В первом периоде мы могли увеличивать преимущество, но не смогли. Когда оппонент готов сражаться, а ты не увеличиваешь преимущество, ты играешь с огнём. Они сравняли счёт, вышли вперёд в третьем периоде. После этого мы не создали ничего.

– Не были готовы к такому сопротивлению в третьем периоде?

– Я поздравил «Шанхай», потому что в третьем периоде они были лучше нас, играли просто. Мы не создали ничего, у нас не было скорости. А соперник нашёл ответ на все наши атаки. Мы пытаемся бросать чаще, однако пока не пришли к этому.

– Приходилось ли успокаивать команду в первом перерыве, было много удалений?

– Да, было много удалений, но там были подножки. Это не проблема дисциплины, игроки слишком увлекались ходом матча. Мы будем улучшать этот аспект, однако я бы не назвал это недисциплинированностью, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.