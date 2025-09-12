Боб Хартли: рискну предположить, что в этом сезоне «Шанхай» выйдет в плей-офф

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Шанхайских Драконов» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги выразил мнение, что китайская команда может в нынешнем сезоне выйти в плей-офф.

– Играли против команды Жерара Галлана на арене мирового уровня. Вспомнили о ваших противостояниях в НХЛ?

– Конечно. Было здорово увидеть Жерара. Он проводит свои первые матчи в КХЛ, мы разговаривали об этом сегодня утром. Я был в такой же ситуации семь лет назад. Они производят ребрендинг организации, начиная с Александра Крылова и заканчивая последним работником.

– Есть ли предчувствие, что «Шанхай» преподнесёт ещё сенсации?

– У них отличный тренерский штаб, отличная команда. У них было не так много времени, чтобы собрать команду, но она очень конкурентоспособная. «Куньлунь» не выходил в плей-офф восемь лет, однако я рискну предположить, что в этом сезоне «Шанхай» выйдет в плей-офф.

– «Шанхай» играет в другом стиле, нежели другие клубы КХЛ?

– Не сказал бы. У них много североамериканцев, поэтому они играют в силовой хоккей, но сегодня было и много скоростной игры. Они были готовы к нам, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.