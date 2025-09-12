Скидки
Главная Хоккей Новости

Боб Хартли: рискну предположить, что в этом сезоне «Шанхай» выйдет в плей-офф

Боб Хартли: рискну предположить, что в этом сезоне «Шанхай» выйдет в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Шанхайских Драконов» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги выразил мнение, что китайская команда может в нынешнем сезоне выйти в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 06:11 (5x5)     1:1 Спунер (Меркли, Душак) – 28:31 (5x5)     2:1 Саттер (Фу, Валенцов) – 41:39 (5x5)     3:1 Эллис (Кузнецов, Райлли) – 55:28 (5x5)     4:1 Сомерби (Райлли) – 57:30 (en)    

– Играли против команды Жерара Галлана на арене мирового уровня. Вспомнили о ваших противостояниях в НХЛ?
– Конечно. Было здорово увидеть Жерара. Он проводит свои первые матчи в КХЛ, мы разговаривали об этом сегодня утром. Я был в такой же ситуации семь лет назад. Они производят ребрендинг организации, начиная с Александра Крылова и заканчивая последним работником.

– Есть ли предчувствие, что «Шанхай» преподнесёт ещё сенсации?
– У них отличный тренерский штаб, отличная команда. У них было не так много времени, чтобы собрать команду, но она очень конкурентоспособная. «Куньлунь» не выходил в плей-офф восемь лет, однако я рискну предположить, что в этом сезоне «Шанхай» выйдет в плей-офф.

– «Шанхай» играет в другом стиле, нежели другие клубы КХЛ?
– Не сказал бы. У них много североамериканцев, поэтому они играют в силовой хоккей, но сегодня было и много скоростной игры. Они были готовы к нам, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

