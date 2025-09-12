Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан оценил победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан оценил победу над «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 06:11 (5x5)     1:1 Спунер (Меркли, Душак) – 28:31 (5x5)     2:1 Саттер (Фу, Валенцов) – 41:39 (5x5)     3:1 Эллис (Кузнецов, Райлли) – 55:28 (5x5)     4:1 Сомерби (Райлли) – 57:30 (en)    

– Очень рад результату. Обыграть такую хорошую команду было здорово. Сегодня мы бились все 60 минут.

– Снова пропускаете первыми. Это нужно, чтобы проснуться команде?
– Важно, кто забивает следующим, меня это не беспокоит. У нас две победы и поражение по буллитам.

– Был ли вызов сыграть против действующих чемпионов и Боба Хартли?
– Это был очень хороший вызов, команда настраивается по-особому на такие матчи. Сегодня мы играли очень хорошо. У Боба очень хорошая силовая команда, он отличный тренер. Но сегодня был наш вечер. У них всё впереди.

– Бросали удобно для Исаева в первом периоде. Делали акцент на этом в перерыве?
– Нет. Меня беспокоило, что мы не реализовали четыре большинства. Спунер забросил важную шайбу. Хорошо играли в равных составах, однако не очень — в большинстве. Меньшинство было хорошим, большинство станет лучше, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Видео
«Шанхайские Драконы» нанесли «Локомотиву» первое поражение в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android