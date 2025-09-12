Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан оценил победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Очень рад результату. Обыграть такую хорошую команду было здорово. Сегодня мы бились все 60 минут.

– Снова пропускаете первыми. Это нужно, чтобы проснуться команде?

– Важно, кто забивает следующим, меня это не беспокоит. У нас две победы и поражение по буллитам.

– Был ли вызов сыграть против действующих чемпионов и Боба Хартли?

– Это был очень хороший вызов, команда настраивается по-особому на такие матчи. Сегодня мы играли очень хорошо. У Боба очень хорошая силовая команда, он отличный тренер. Но сегодня был наш вечер. У них всё впереди.

– Бросали удобно для Исаева в первом периоде. Делали акцент на этом в перерыве?

– Нет. Меня беспокоило, что мы не реализовали четыре большинства. Спунер забросил важную шайбу. Хорошо играли в равных составах, однако не очень — в большинстве. Меньшинство было хорошим, большинство станет лучше, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.