Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галлан ответил, хотят ли «Шанхайские Драконы» быть первой командой Санкт-Петербурга

Галлан ответил, хотят ли «Шанхайские Драконы» быть первой командой Санкт-Петербурга
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан заявил, что перед командой стоит задача стать первой командой Санкт-Петербурга. Напомним, в межсезонье китайский клуб переехал из Мытищ в город на Неве.

– Хочет ли «Шанхай» быть первой командой Санкт-Петербурга?
– Есть такая задача. Мы пытаемся выигрывать матчи, наши маркетинговые службы пытаются продавать билеты. Пока получается неплохо. Но сезон длинный. Мы отдаём всё, надеюсь, это сработает и будет привлекать больше болельщиков, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

По итогам трёх встреч в нынешнем сезоне КХЛ «Шанхайские Драконы» одержали две победы над СКА (7:4) и «Локомотивом» (4:1), а также потерпели одно поражение от «Адмирала» (3:4 Б).

Материалы по теме
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан оценил победу над «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android