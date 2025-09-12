Скидки
Главная Хоккей Новости

Жерар Галлан рассказал, советовался ли с Бобом Хартли перед переездом в КХЛ

Жерар Галлан рассказал, советовался ли с Бобом Хартли перед переездом в КХЛ
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после победы над «Локомотивом» (4:1) заявил, что обменялся номерами с Бобом Хартли, возглавляющим железнодорожников.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 06:11 (5x5)     1:1 Спунер (Меркли, Душак) – 28:31 (5x5)     2:1 Саттер (Фу, Валенцов) – 41:39 (5x5)     3:1 Эллис (Кузнецов, Райлли) – 55:28 (5x5)     4:1 Сомерби (Райлли) – 57:30 (en)    

– Был ли Боб Хартли в числе тех, с кем вы советовались перед переездом в КХЛ?
– Нет. Знаю его хорошо, но общался только с бывшими игроками отсюда. С Бобом мы обменялись номерами сегодня, поэтому будем общаться, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, оба специалиста возглавили свои команды в межсезонье. Галлан ранее в КХЛ не работал, а Хартли занимал пост главного тренера «Авангарда» с 2018 по 2022 год. Вместе с омским клубом он выиграл Кубок Гагарина.

