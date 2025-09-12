Жерар Галлан рассказал, советовался ли с Бобом Хартли перед переездом в КХЛ

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после победы над «Локомотивом» (4:1) заявил, что обменялся номерами с Бобом Хартли, возглавляющим железнодорожников.

– Был ли Боб Хартли в числе тех, с кем вы советовались перед переездом в КХЛ?

– Нет. Знаю его хорошо, но общался только с бывшими игроками отсюда. С Бобом мы обменялись номерами сегодня, поэтому будем общаться, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, оба специалиста возглавили свои команды в межсезонье. Галлан ранее в КХЛ не работал, а Хартли занимал пост главного тренера «Авангарда» с 2018 по 2022 год. Вместе с омским клубом он выиграл Кубок Гагарина.