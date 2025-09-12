Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан высказался о грядущем выезде на Дальний Восток

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан поделился своими эмоциями от предстоящего выезда на Дальний Восток. Китайский клуб проведёт свои первые гостевые встречи с хабаровским «Амуром» и «Адмиралом» из Владивостока.

– Готовы ли к выезду на Дальний Восток?

– Я не знаю ничего о Дальнем Востоке, но знаю, что предстоит 10-часовой перелёт. Рад, что сделаем это в ранней части сезона. Надеюсь, сыграем там хорошо. Был удивлён, когда мне сказали, что это такой долгий перелёт. Лишь один час разницы по сравнению с перелётом в Канаду! — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.