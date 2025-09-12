«Вот тебе и «Шанхай Дрэгонс». «Драконы» опубликовали видео после победы над «Локомотивом»

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» после победы над «Локомотивом» (4:1) опубликовала ролик, в котором детский голос на фоне произносит фразу: «Вот тебе и «Шанхай Дрэгонс». Подпись к видео гласит: «Те, кто за нас с детства, говорят сердцем».
Напомним, ранее «Шанхайские Драконы» анонсировали новую акцию «С детства за драконов!» и предложили болельщикам СКА получить шарф с символикой китайского клуба бесплатно в обмен на атрибутику петербургских армейцев.
Позднее СКА предположительно ответил на эту акцию выпустив ролик, в котором болельщику армейского клуба предлагают китайские товары в обмен на атрибутику команды. Подпись к видео гласила: «Будьте внимательны и осторожны».
В нынешнем сезоне команды выступают в Санкт-Петербурге. Домашним стадионом «Шанхайских Драконов» является «СКА Арена». СКА же принимает соперников в «Ледовом дворце».
- 12 сентября 2025
