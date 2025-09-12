Сегодня, 12 сентября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 12 сентября 2025 года:

«Сибирь» — «Адмирал» — 2:1 Б;

«Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 1:4;

«Торпедо» — «Лада» — 4:3;

«Шанхайские Драконы» — «Локомотив» — 4:1;

«Сочи» — ЦСКА — 2:0.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.