Результаты матчей ВХЛ на 12 сентября 2025 года

Сегодня, 12 сентября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 12 сентября 2025 года:

«Рубин» — «Нефтяник» — 1:3;
«Норильск» — «Буран» — 3:4;
«Горняк-УГМК» — «Торос» — 3:2 Б;
«Челмет» — «Ижсталь» — 3:1;
«Югра» — «Челны» — 5:0;
АКМ — «Челны» — 3:2 Б.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
«КХЛ оттуда может брать и брать людей». Крикунов — об уровне ВХЛ
