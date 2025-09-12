Результаты матчей МХЛ на 12 сентября 2025 года

Сегодня, 12 сентября, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 12 сентября 2025 года:

«Стальные Лисы» — «Ирбис» — 0:3;

«Локо» — МХК «Динамо» М — 6:1;

«Алмаз» — Академия Михайлова — 2:1 ОТ.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмой встрече финальной серии.