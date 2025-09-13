Овечкин, вероятно, стал владельцем уникального Aurus Arsenal с символичным номером 008

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вероятно, стал обладателем автомобиля Aurus Arsenal.

На сайте PlatesMania.com, который специализируется на фотографиях автомобильных номеров и автомобилей со всего мира, появилось фото Овечкина вблизи данной машины. Этот снимок был сделан примерно неделю назад на улицах Москвы.

Фото: PlatesMania.com

До настоящего времени Aurus Arsenal выпускался исключительно для Федеральной службы охраны (ФСО). Версия, предназначенная для частных заказчиков, была впервые представлена в июне на ПМЭФ-2025, а её выход на рынок запланирован на 2026 год. Судя по всему, Александр Овечкин получил автомобиль до официального начала продаж.

Овечкин готовится к сезону в составе «Вашингтона»