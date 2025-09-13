Игорь Никитин высказался о сухом поражении ЦСКА от «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал сухое гостевое поражение от «Сочи» (0:2).

«Думаю, нам страсти не хватило, поэтому ХК «Сочи» и одержал победу, отсюда и ноль забитых голов. Можно ли сказать, что ЦСКА ещё не набрал максимальные обороты? Мы немножко по-другому на это смотрим, просто идём от игры к игре. О задачах, конечно, можно мечтать, но нужно выкладываться каждый день. Такая наша самая главная задача. Добавляла ли принципиальности игра экс-армейца Павла Хомченко в воротах ХК «Сочи»? Судя по счёту, нет», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Северсталью».