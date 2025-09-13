Скидки
Капитан «Шанхайских Драконов» прокомментировал победу над «Локомотивом»

Капитан «Шанхайских Драконов» прокомментировал победу над «Локомотивом»
Капитан «Шанхайских Драконов» Спенсер Фу прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 06:11 (5x5)     1:1 Спунер (Меркли, Душак) – 28:31 (5x5)     2:1 Саттер (Фу, Валенцов) – 41:39 (5x5)     3:1 Эллис (Кузнецов, Райлли) – 55:28 (5x5)     4:1 Сомерби (Райлли) – 57:30 (en)    

— Как удалось справиться с явным превосходством соперника в первом периоде?
— Мы пропустили быструю шайбу, затем «Локо» очень сильно нас зажимал, но именно то, что удалось выстоять первый период, услышать тренера, помогло взять себя в руки и победить.

— Как Галлан мотивирует в перерыве, если вы проигрываете первый период?
— О, никаких нервов, спокойно общается с командой и даёт понять, что всё можно исправить при грамотной дисциплине и если помнить о поставленной цели.

— Заметила сегодня отсутствие силовых в борт, а также малое количество выходов один на один с вратарём, хотя возможности были.
— Мы были очень сосредоточены на том, чтобы играть технически верно, эмоциональные моменты опускали. С таким сильным соперником было важнее хорошо разыграть комбинацию и получить очки, — сказал Спенсер Фу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан оценил победу над «Локомотивом»
