Капитан «Шанхая» Спенсер Фу: не делимся на лидеров или скромников — мы цельная команда

Капитан «Шанхая» Спенсер Фу: не делимся на лидеров или скромников — мы цельная команда
Комментарии

Капитан «Шанхайских Драконов» Спенсер Фу рассказал про организацию игры китайского клуба и высказался о выезде на Дальний Восток.

— Сегодня второе и четвёртое звенья отыгрывали и доделывали работу за первым звеном. А ты в стартовой пятёрке..
— Дело не в том, первая пятёрка или четвёртая, тренер не делит нас по какому-то рейтингу. Мы цельная команда и не делимся на лидеров или скромников. И вообще, я правда рад успехам своих сокомандников.

— Готовы к выезду? Лететь не близко, очень интересно, чем пополните турнирную таблицу.
— О, да! (Улыбается) Я думаю, мы справимся с ошибками, будем наконец использовать шансы забивать в большинстве.

— А ещё часто шайбу на синей линии теряете.
— Кто не делает ошибок? Будем исправлять! Сегодня одна из важных побед, но и при трёх очках есть нюансы, которые нужно пересмотреть, — сказал Спенсер Фу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

