«Одна из самых значимых побед за всю жизнь». Тренер «Сочи» Крикунов — об игре с ЦСКА

«Одна из самых значимых побед за всю жизнь». Тренер «Сочи» Крикунов — об игре с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов оценил победный матч с ЦСКА на домашнем льду.

«Ребята хорошо настроились, но было немного тревожно после разминки… Однако парни были внутренне собраны, сразу взялись за дело, с самого начала. Всю игру боролись и очень старались. ЦСКА – очень-очень серьёзный противник. У меня за всю жизнь было много побед, но эта – одна из самых значимых. Спасибо команде за неё. Полный стадион болельщиков. Мне всё время говорили, что здесь болеют за гостей. А оказалось, что нет, болеют за своих, и болеют хорошо. Отличная игра Павла Хомченко, все последние матчи он проводит очень стабильно», — цитирует Крикунова сайт КХЛ.

