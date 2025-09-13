Сегодня, 13 сентября, пройдут два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 13 сентября 2025 года (время московское):

14:00. «Авангард» — «Динамо» М;

15:00. «Барыс» — «Динамо» Мн.

Отметим, что регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.