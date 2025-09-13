Скидки
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 13 сентября 2025 года

Сегодня, 13 сентября, пройдут два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 13 сентября 2025 года (время московское):

13:00. «Торпедо-Горький» — «Кристалл»;
16:00. ЦСК ВВС — «Звезда».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».

