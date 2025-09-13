Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 13 сентября 2025 года

Сегодня, 13 сентября, пройдут 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 13 сентября 2025 года (время московское):

11:00. «Авто» — «Белые Медведи»;

11:00. «Мамонты Югры» — «Омские Ястребы»;

13:00. «Алмаз» — Академия Михайлова;

13:00. Академия СКА — «Тайфун»;

13:00. «Динамо-Карелия» — «Сахалинские Акулы»;

13:00. «Красная Армия» — «Красная Машина-Юниор»;

13:00. МХК «Атлант» — МХК «Спартак»;

13:00. «АКМ-Юниор» — «Капитан»;

13:00. «Локо» — МХК «Динамо» М;

17:00. «Динамо-Шинник» — «Амурские Тигры».

В прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.