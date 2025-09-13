«Авангард» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 13 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и московским «Динамо». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Динамо М Москва

«Авангард» на старте сезона провёл два матча: с «Ак Барсом» (1:2) и «Амуром» (2:1). «Динамо» потерпело два поражения: от ЦСКА (2:6) и «Сочи» (2:3 Б), а также одержало одну победу над «Металлургом» (2:1 Б).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.