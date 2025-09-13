Трижды победивший рак хоккеист примет участие в тренировочном лагере «Анахайма»

Проспект «Анахайм Дакс» Уилл Фрэнсис примет участие в тренировочном лагере «уток», сообщает сайт НХЛ.

Отмечается, что 24-летний хоккеист трижды победил рак. В 2020 году у Фрэнсиса впервые диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Уилл трижды проходил лечение за пять лет и сейчас находится в стадии ремиссии.

«Утки» выбрали защитника в шестом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 163-м номером. С 2021 по 2025 год он выступал за команду Университета Миннесоты в Дулуте. В прошлом сезоне также провёл три игры за клуб АХЛ «Сан-Диего Галлз» без набранных очков.

«Это нереальный опыт. С 2019 года это было моей целью и моей мечтой. Просто невероятно здорово наконец-то достичь этого после всего, через что я прошёл. Оглядываясь на 2019 год, я, наверное, надеялся, что это произойдёт немного раньше, но, в конце концов, хорошее приходит к тем, кто умеет ждать», — заявил Фрэнсис.

«То, что пережил Уилл, трижды победив рак, поистине поразительно. Его упорство, его решимость воплотить в жизнь свою мечту — играть в профессиональный хоккей — вдохновляют каждого из нас. А его мужество на протяжении всего пути показывает, какой он пример для подражания — не только как хоккеист, но и как человек», — отметил главный тренер «Анахайма» Джоэль Кенневилль.