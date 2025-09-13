«Ларионов привнёс свой стиль». Нападающий «Трактора» Глотов — об игре СКА

Нападающий челябинского «Трактора» Василий Глотов, ранее выступавший за СКА, оценил изменения в армейском клубе с приходом главного тренера Игоря Ларионова.

«Приятно было вернуться. На выезде не играл здесь несколько лет. Не сказал бы, что я как-то особенно слежу за СКА. Знаю, что новый тренер. С ребятами, с кем общаюсь, поддерживаем связь, обсуждаем какие-то изменения. Это нормальный процесс, я с разными игроками в разных командах общаюсь. У нас что-то новое, мы можем это обсудить, у них что-то новое. Игорь Николаевич Ларионов привнёс свой стиль в СКА: больше короткого паса, меньше вертикального хоккея», — цитирует Глотова Metaratings.