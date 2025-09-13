«Подвижки есть, решения нет». Бабаев — о новом контракте Евгения Кузнецова

‎Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, рассказал, что у хоккеиста есть договорённости с клубом, но пока нет контракта.

«Подвижки есть, решения нет – как такового предложения по контракту. Можно сказать, что есть определённые договорённости, нужна только финальная точка. Но пока её нет, обсуждать это бессмысленно. На данный момент Евгений находится в России и продолжает подготовку к сезону. Как только мы подпишем контракт, сразу же вылетим в Америку», – цитирует Бабаева «Советский спорт».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.