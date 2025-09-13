Скидки
Главная Хоккей Новости

Известный фанат «Ак Барса» пропал без вести, спасая из воды беременную женщину

Комментарии

Один из самых известных фанатов «Ак Барса» Антон Агафонов пропал без вести, спасая из воды беременную женщину, сообщает «БИЗНЕС Online».

Фото: «Ак Барс»

Как сообщает издание, на берегу Волги врачи и медсёстры отмечали день рождения своего руководителя — стоматолога Антона Агафонова.

«В разгар праздника компания решила прокатиться по Волге. Там, катаясь на большой воде, один из «капитанов» совершил опасный манёвр. В чём именно он заключался — ещё предстоит установить следователям. Но суть была в том, что из-за этого маневра якобы поднялась большая волна, которая и обрушилась на катер с семью пассажирами. Лодка перевернулась. На подмогу поспешил катер, в котором были трое — они первыми ринулись на помощь и стали вытаскивать пострадавших. Во втором катере и был Агафонов, он прыгнул в воду спасать утопающих. «И получается так, что он как раз спасал беременную девушку. Она держалась за него… До тех пор пока он сам не пошёл ко дну. Утонул…» — заявил собеседник. Девушка, спасённая Агафоновым, находится под наблюдением врачей. Поиски Антона Агафонова продолжаются», — сказано в статье издания.

«Хоккейный клуб «Ак Барс» выражает искреннюю поддержку родным и близким Антона в этот непростой момент. Мы до последнего будем верить в лучшее», — прокомментировали ситуацию в «Ак Барсе».

Комментарии
