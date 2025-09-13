Скидки
Сушинский оценил влияние медийного противостояния «Шанхая» и СКА на КХЛ

Сушинский оценил влияние медийного противостояния «Шанхая» и СКА на КХЛ
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о предложении «Шанхайских Драконов» обменять атрибутику СКА.

– Я про такое вообще не слышал.

– Медийное противостояние СКА и «Шанхая» популяризирует российский хоккей?
– Конечно, следить за КХЛ станет только интереснее.

– Кто выглядит на данный момент для вас предпочтительнее в данной борьбе вне хоккейной площадки?
– У «драконов» новая маркетинговая команда, и она очень сильна, я её знаю. Думаю, что между ними и СКА будет равная и интересная борьба на протяжении всего сезона, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».

«Шанхайские Драконы» предложили болельщикам СКА получить шарф с символикой китайского клуба бесплатно в обмен на атрибутику петербургских армейцев.

