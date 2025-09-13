Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Адмирала»: надо пользоваться тем, что соперники очень устают, приезжая к нам

Форвард «Адмирала»: надо пользоваться тем, что соперники очень устают, приезжая к нам
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний рассказал о целях дальневосточного клуба на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

— Какие цели на этот регулярный чемпионат, помимо выхода в плей-офф? Есть ли шанс с учётом вашей логистики закончить регулярку как можно выше и выйти с более удобных позиций? Или дальневосточные команды обречены выходить с седьмого-восьмого места на Востоке, а потом пытаться прыгнуть выше головы в серии первого раунда против кого-то из топов?
— Конечно, надо ставить цель занять самые высокие места. Мы стремимся быть как можно выше в таблице. Но в первую очередь надо выигрывать домашние матчи, пользоваться тем, что соперники очень устают, приезжая к нам. И самим нужно на выездах бороться и цепляться за любой шанс набрать очки, — приводят слова Завгороднего «Известия».

Материалы по теме
Тамбиев — о поражении от «Сибири»: жаловаться не люблю, но график у нас сложный
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android