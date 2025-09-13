Форвард «Адмирала»: надо пользоваться тем, что соперники очень устают, приезжая к нам

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний рассказал о целях дальневосточного клуба на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

— Какие цели на этот регулярный чемпионат, помимо выхода в плей-офф? Есть ли шанс с учётом вашей логистики закончить регулярку как можно выше и выйти с более удобных позиций? Или дальневосточные команды обречены выходить с седьмого-восьмого места на Востоке, а потом пытаться прыгнуть выше головы в серии первого раунда против кого-то из топов?

— Конечно, надо ставить цель занять самые высокие места. Мы стремимся быть как можно выше в таблице. Но в первую очередь надо выигрывать домашние матчи, пользоваться тем, что соперники очень устают, приезжая к нам. И самим нужно на выездах бороться и цепляться за любой шанс набрать очки, — приводят слова Завгороднего «Известия».