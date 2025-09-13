Скидки
«Страдает реализация, но прогресс есть». Евгений Корешков — о Ткачёве в «Металлурге»

«Страдает реализация, но прогресс есть». Евгений Корешков — о Ткачёве в «Металлурге»
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в роли тренера, двукратный чемпион России Евгений Корешков оценил игру форварда «Металлурга» Владимира Ткачёва на старте сезона.

— В тени пока и другой звёздный новичок «Металлурга» – Владимир Ткачёв.
— Не совсем согласен. Ткачёв с каждым матчем прибавляет, находит голевые моменты. Да, пока страдает реализация, но прогресс есть.

Даже большим мастерам иногда нужно время, чтобы вкатиться в сезон. При этом возможности Ткачёва или тех же Толчинского и Барака в КХЛ хорошо известны, это мастера, которые адаптированы к лиге. Изучать их никакого смысла нет. Есть смысл нагружать их игровым временем – и получать результат, — цитирует Корешкова Russia-Hockey.

