«Нечасто можно прочувствовать подобное в Америке». Гримальди — об атмосфере на играх СКА

Нападающий СКА Рокко Гримальди оценил атмосферу на домашних матчах армейского клуба.

«Очень понравилась атмосфера, особенно как трибуны реагируют на голы. Чувствуется, что все вместе. Жду следующей игры, чтобы вновь прочувствовать эту атмосферу.

Не так часто есть возможность прочувствовать что-то подобное в Северной Америке, только если в НХЛ. Мне повезло играть в Кливленде в прошлом году, там была хорошая атмосфера, но на гостевых матчах часто не было полных трибун», — приводит слова Гримальди Metaratings.

В следующей игре СКА дома встретится с «Ладой». Встреча на стадионе «Ледовый» состоится 14 сентября.