Федерации хоккея России, Казахстана и Беларуси заключили соглашение по обмену судьями

Федерация хоккея России, Казахстанская федерация хоккея и Федерация хоккея Республики Беларусь заключили соглашение по обмену спортивными судьями. Документ направлен на развитие сотрудничества в сфере судейства и повышение уровня арбитража в национальных чемпионатах. Об этом сообщает сайт ФХР.

В сезоне-2025/2026 программа обмена охватывает три турнира:

— OLIMPBET Чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига;

— Чемпионат Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских команд — Pro Hokei Ligasy;

— Открытый чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой — Экстралига.

В программу включено шесть главных и шесть линейных арбитров:

— Никита Мамлин, Алексей Никоноров, Владислав Романов и Владимир Пырхов из России;

— Владислав Зотов, Михаил Ступак, Нурлан Алпыспаев и Тимур Искаков из Казахстана;

— Мирослав Скок, Евгений Гончаров, Никита Котиков и Василий Апанович из Беларуси.

В общей сложности они примут участие в обслуживании 22 матчей, проходящих на аренах трёх государств.

Реализация соглашения позволит арбитрам получить ценный международный опыт, познакомиться с особенностями национальных чемпионатов соседних стран и обменяться лучшими практиками судейства.

Федерация хоккея России рассматривает создание программы обмена как важный шаг в развитии судейского корпуса и интеграции в международное хоккейное сообщество. Совместная работа с коллегами из Казахстана и Беларуси способствует формированию единого профессионального пространства, где качество и объективность судейства остаются приоритетом.