Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков высказался о работе Галлана на посту главного тренера «Шанхайских Драконов»

Вячеслав Быков высказался о работе Галлана на посту главного тренера «Шанхайских Драконов»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о работе Жерара Галлана на посту главного тренера «Шанхайских Драконов».

«Работа Галлана пойдёт на пользу «Шанхаю» и всей лиге вообще. Если «Шанхай» станет сильной командой, остальные клубы КХЛ будут вынуждены подтянуться до его уровня и продолжить конкурировать с ним», – приводит слова Быкова LiveResult.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Драконы» одержали одну победу над СКА (7:4) и «Локомотивом» (4:1), потерпели одно поражение от «Адмирала» (3:4 Б). 15 сентября китайский клуб сыграет на выезде с «Амуром» в Хабаровске.

Материалы по теме
Капитан «Шанхая» Спенсер Фу: не делимся на лидеров или скромников — мы цельная команда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android