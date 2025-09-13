Вячеслав Быков высказался о работе Галлана на посту главного тренера «Шанхайских Драконов»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о работе Жерара Галлана на посту главного тренера «Шанхайских Драконов».

«Работа Галлана пойдёт на пользу «Шанхаю» и всей лиге вообще. Если «Шанхай» станет сильной командой, остальные клубы КХЛ будут вынуждены подтянуться до его уровня и продолжить конкурировать с ним», – приводит слова Быкова LiveResult.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Драконы» одержали одну победу над СКА (7:4) и «Локомотивом» (4:1), потерпели одно поражение от «Адмирала» (3:4 Б). 15 сентября китайский клуб сыграет на выезде с «Амуром» в Хабаровске.