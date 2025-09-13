Скидки
«Ничего героического тут не вижу». Зарипов — о решении Крикунова возглавить «Сочи»

«Ничего героического тут не вижу». Зарипов — о решении Крикунова возглавить «Сочи»
Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов оценил решение 75-летнего тренера Владимира Крикунова возглавить «Сочи».

«В хоккее есть риск во всём. Если руководители сочинцев обратились к его кандидатуре, значит, у них на это есть основания и вера в данного специалиста. В последние несколько сезонов в КХЛ пошла тенденция на молодых во всём, а в «Сочи» решили доказать, что необязательно проводить омоложение по всей вертикали клуба, и внедрили в тренерский штаб ветерана российского хоккея. Пока они неплохо держатся, посмотрим, как будет выглядеть их положение ближе к середине сезона.

Можно ли решение 75-летнего Крикунова возглавить «Сочи» назвать героическим поступком? Нет, ничего героического тут не вижу. Он хороший специалист, практически всю свою карьеру на ведущих ролях в нашем тренерском цехе», — приводит слова Зарипова «Советский спорт».

