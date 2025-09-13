Президент ЦСКА Есмантович поздравил болельщиков с 50-летием фанатского движения клуба

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поздравил всех армейских болельщиков с 50-летием фанатского движения клуба.

«Мы самые твёрдые, мы самые смелые, мы самые счастливые и самые лучшие. Сегодня знаменательная дата для нашего клуба. Наши болельщики, фанаты, наши друзья, наши партнёры сегодня отмечают знаменательную дату. ЦСКА всегда будет первым, и мы нацелены только на победу. ЦСКА, вперёд! Большое спасибо всем нашим фанатам и болельщикам. Мы всегда вами гордились и всегда будем вместе с вами», — цитирует Есмантовича пресс-служба ЦСКА.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА на выезде сыграет с «Северсталью».